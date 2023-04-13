На 80% за месяц вырос объём маркированной обуви в Казахстане

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В марте 2023 года в стране промаркировано 6 145 348 единиц обуви, что на 80 процентов больше показателей предыдущего месяца. Кроме этого отмечается 46%-ный рост активности работы бизнеса в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров по сравнению с прошлым годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

С 1 апреля в стране в полную силу вступили правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров: с этого времени запрещено продавать обувь, не зарегистрированную в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).

Для подготовки к обязательному процессу маркировки предпринимателям было предоставлено больше двух лет, отметили в министерстве. Пилотный проект был запущен 30 июня 2019 года, а 1 ноября 2021 года правила маркировки обувных товаров стали законодательным правилом с многочисленными послаблениями для бизнеса.

Основная цель системы маркировки и прослеживаемости товаров — сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. После регистрации карточки обувного товара в ИС МПТ появляются сведения о нём, на основе чего генерируется уникальный код маркировки товара. Благодаря ему каждая единица товара становится индивидуальной и отслеживается поэкземплярно.

"В первую очередь, маркировка направлена на защиту прав потребителей, которые будут иметь полную информацию о том, какой товар он собирается приобрести и предоставляет ему право выбора. И вторая важная функция маркировки и прослеживаемости — это обеление рынка, то есть, максимальное искоренение серого импорта и рынка нелегальной продукции", — отмечает председатель правления национального объединения предприятий лёгкой промышленности СРО QazTextileIndustry Гульмира Уахитова.

В январе-марте 2022 года в Казахстане было произведено 223,9 тысячи пар обуви, а в аналогичный период текущего года —уже 421,5 тысячи пар. Таким образом, рост объёмов производства обуви составил 88 процентов.

Напомним, в Казахстане цифровая маркировка и прослеживаемость распространяется на три товарные группы: табачная продукция — с 2020 года, маркировка обувных товаров — с ноября 2021 года и маркировка 90 позиций лекарственных препаратов — с ноября 2022 года.