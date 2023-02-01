На 80 миллионов тенге оштрафовали аэропорт Караганды за завышенные цены на авиакеросин

Фото: kgf.aero

Карагандинский международный аэропорт выплатил штраф и вернул монопольный доход в размере более 80 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды АО "Аэропорт "Сары-Арка" привлечён к административной ответственности и оштрафован на 31 104 912 (тридцать один миллион сто четыре тысячи девятьсот двенадцать) тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 50 240 000 (пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) тенге. Таким образом, в доход государства взыскан штраф в общей сложности на 81 344 912 тенге", — говорится в сообщении.

Напомним, антимонопольщики установили в Карагандинском аэропорту факт завышения цен на авиаГСМ по внутренним воздушным линиям в 2018-2019 годах.