На 77 миллионов тенге оштрафовали монополиста в Алматы

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Алматинскую компанию, занимающуюся подключением потребителей к газопроводу, оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

"ТОО "APL Construction" злоупотребляло своим доминирующим положением путём несоразмерного возмещения инвестиций, за счёт средств потребителей, вынужденных осуществлять подключение к внутриквартальным сетям газоснабжения, что привело к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей", — говорится в сообщении.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 77 343 750 тенге. Постановление суда исполнено в полном объёме, штраф выплачен.