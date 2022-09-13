На 735 тысяч тенге оштрафовали руководство аэропорта Усть-Каменогорска

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Озвучены результаты проверки аэропорта Усть-Каменогорска, проведённой Авиационной администрацией Казахстана. Руководство гавани оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz.

"22-23 августа проведена внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности деятельности АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области использования воздушного пространства и деятельности авиации. Выявлен ряд нарушений, имеющих системный характер", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По данным ведомства, за нарушение требований авиационной безопасности в соответствии со статьёй 107 Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" первый руководитель аэропорта Короленко Н.И., его заместитель – руководитель службы авиационной безопасности аэропорта Григорьев Р.А. и АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" привлечены к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 570 Кодекса "Об административных правонарушениях" в виде штрафа на общую сумму 480 МРП (735 120 тенге).