На 69 миллионов тенге оштрафовали браконьеров за вылов рыбы в Казахстане

В рамках борьбы с браконьерством с начала года выявлено 4 812 нарушений на сумму свыше 69 миллионов тенге, предъявлено исков на сумму 52 миллионов тенге, возбуждено 76 уголовных дел. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, особое внимание уделяется обеспечению благоприятных условий в период нереста рыбы. Так, в западном регионе ежегодно проводится рыбоохранная акция "Бекіре", а в остальных регионах – природоохранная акция "Нерест".

"Для этого одной из важных мер является дооснащение рыбоохраны. Так, в 2021-2023 годах приобретено 48 единиц автотранспорта и 14 плавательных средств, 356 комплектов форменного обмундирования, 327 планшетов, 327 видеорегистраторов и 147 раций", - отметил министр.

В 2023 году на эти цели выделено 1,9 миллиардов тенге. До конца текущего года также планируется приобрести одно морское судно, четыре катера, 28 автомашин, 35 снегоходов и квадроциклов, а также иные средства связи и навигации.