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На 67% выросли продажи новых авто в Казахстане за год
Продажи новых автомобилей за январь–март в Казахстане составили 37,3 тысячи единиц, это на 66,7 процента больше по сравнению с январём–мартом 2022-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.
В январе было продано 10,4 тысячи новых автомобилей, в феврале — 13,2 тысячи, в марте — уже 13,7 тысячи авто.
Особенно популярными в этом году оказались китайские бренды. Так, их доля в продажах за январь–март достигла 17,7 процента, против 5,9 процента в январе–марте 2022-го. Такие бренды, как Chery, Exeed, Haval, JAC и Changan, вошли в топ-10, а ещё три бренда — Geely, Yutong и JAC Trucks — в топ-20 продаж.
Заметно выросло и производство новых автомобилей в Казахстане. Так, за январь–декабрь 2022 года было произведено 113,9 тысячи транспортных средств всех типов, что на 21,8 процента превышает показатели 2021-го. Из всех произведённых транспортных средств непосредственно на легковые автомобили пришлось 103,3 тысячи, сразу на 28,1 процента больше по сравнению с 2021 годом.
Текущий год сохраняет тенденцию роста отрасли. Так, за два первых месяца было произведено на 36,7 процента больше автомобилей — 19,5 тысячи. Из них на легковые автомобили пришлось 17,5 тысячи, рост за год — уже на 41,3 процента.
На фоне того, что присутствие китайских брендов на казахстанском рынке в текущем году стало ещё заметнее, другие бренды также приступили к увеличению поставок.
Аналитики отмечают тот момент, что на автомобильную отрасль влияет рост цен на ГСМ и дефицит топлива, что может подстегнуть казахстанцев делать выбор в пользу экономичных малолитражек. Кроме того, электромобили также могут выходить на рынок РК всё активнее — тем более, что Китай уже наладил серьёзное производство в этом сегменте.
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