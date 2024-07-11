На 62 млн тенге оштрафовали казахстанцев за купание в неположенном месте
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Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов в СЦК рассказал, какие меры принимаются для снижения рисков гибели людей на водоемах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Акылбек Ахметжанов сообщил, что МЧС совместно с МВД для снижения риска гибели людей во время купания в запрещённых местах проведено более 39 853 рейдов и патрулирований.
"Выявленные правонарушители привлекаются по статьям 364 ("Нарушение правил общего водопользования") и 412 ("Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах"), а также 440 ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") КоАП РК. С начала года составлен порядка 9 тыс протоколов на общую сумму более 62 млн тенге. Административное воздействие на нарушителей Правил безопасности на воде благоприятно сказывается на количестве происшествий на водоемах", - уверен он.
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