На 62 млн тенге оштрафовали казахстанцев за купание в неположенном месте

Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов в СЦК рассказал, какие меры принимаются для снижения рисков гибели людей на водоемах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Акылбек Ахметжанов сообщил, что МЧС совместно с МВД для снижения риска гибели людей во время купания в запрещённых местах проведено более 39 853 рейдов и патрулирований.