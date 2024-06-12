На 60 млн тенге незаконно оштрафовали предпринимателей в Астане

Предприниматели незаконно привлекались к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

В рамках надзорной деятельности защищены права 19 предпринимателей, которые незаконно привлечены уполномоченными органами к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 60 млн тенге.

“К примеру, уполномоченный орган без проведения проверки по результатам камерального контроля привлек предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 14,5 млн тенге, не предоставив ему права самостоятельного устранения нарушения”, - говорится в сообщении.

По актам прокурорского надзора постановления уполномоченного органа отменены, права вышеуказанных предпринимателей защищены.