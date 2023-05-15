На 50% за год выросли продажи новых авто в Казахстане

Фото: akab.kz

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), с марта продажи новых автомобилей в Казахстане выросли на пять процентов, а в сравнении с апрелем 2022 года - сразу на 53,6процента - до 14 379 единиц легковых авто и коммерческой техники. Кумулятивные продажи за первые четыре месяца составили 51 673 единицы, что на 62,8 процента выше результатов прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

"Апрель продемонстрировал самые высокие результаты по продажам новых автомобилей в месяц за последние годы. Отложенный спрос, связанный с дефицитом полупроводников и постпандемийным периодом, так же, как и увеличение объёмов производства внутри РК, и в дальнейшем будут поддерживать позитивный тренд. Более того, 2023 год обещает быть богатым на новые бренды и модели, которые появятся на рынке РК", – отметила вице-президент АКАБ Анар Макашева.

Согласно статистическим данным, десятку брендов в апреле возглавили: Chevrolet – 4 003 автомобиля (+33,3 процента к апрелю прошлого года), Hyundai на второй позиции – 3 608 (+100,2 процента), Kia – 2 092 (+116,1 процента) на третьей строчке. Автомобили Сhery на четвёртой позиции – 708 (+316,5 процента). Пятёрку самых продаваемых замыкает Toyota – 622 (-34,5 процента). Далее по списку: Haval – 425 единицы, Changan – 414, Jac (395; +129,7 процента), Lexus (373; +47,4 процента) и Exeed (282).

В первой тройке топ-10 самых популярных моделей в апреле 2023 года: бестселлер Chevrolet Cobalt на первой позиции – 2 828 машин. Kia Sportage на втором месте – 1 174, замыкает тройку – Hyundai Tucson с 999 автомобилями.

Далее по списку: Chevrolet Nexia (875 машин), Hyundai Bayon (687), Hyundai Elantra (669), Hyundai Santa Fe (531), Hyundai Sonata (461), Chery Tiggo 7 Pro (319) и новейший Lexus RX (316).