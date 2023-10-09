На 50 млн тенге обманули покупателей машин в Шымкенте

Кибераферистов разыскивает полиция Шымкента. Они обманули жителей города на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвами 31 и 36-летних жительниц Актобе и Алматы и 37-летнего мужчины из Тараза стали 30 шымкентцев.

"Алиса Аманова, Элина Хамидова и Рамис Расимов в июле объявлены в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК - "Мошенничество, совершённое неоднократно". Они копировали чужое объявление, размещённое на сайте по продаже автомобилей, и указывали цену ниже. Позвонившему покупателю назначали встречу. Далее под видом клиента звонили владельцу авто, с которым также договаривались встретиться. Обе стороны злоумышленники предупреждали, что посмотреть или показать машину придет родственник, а остальные вопросы нужно будет решить с ними по телефону. Таким образом они сводили настоящих продавцов и покупателей. В итоге последние переводили деньги мошенникам", - сообщили в полиции.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, просят сообщить в полицию по номерам: 102, 8-7252-97-66-10.