На 4,8% выросла экономика Казахстана за 7 месяцев

С начала года экономика Казахстана выросла на 4,8%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства во вторник.

"По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%. Наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь", - сказал министр.

По словам Куантырова, темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Абай, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

"Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 57,7%, образовании – на 24,3%, торговле – на 22,6%, сельском хозяйстве – на 21,3%, а также в промышленности – на 9%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 8,4%", - уточнил глава ведомства.

С начала года внешнеторговый товарооборот вырос на 4,3% и составил 67,2 млрд. долл. Экспорт составил 38 млрд. долл. США, а импорт товаров - 29,3 млрд. долл. США.