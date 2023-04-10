На 400 миллионов тенге приписали поликлиники лишние услуги казахстанцам

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Более 52 тысяч "приписок" на сумму 403,3 миллиона тенге обнаружили специалисты Фонда социального медицинского страхования за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

В фонде рассказали, что по результатам мониторинга за 2022 год эксперты выявили более трёх миллионов дефектов. Для сравнения, по итогам 2021 года эта цифра составляла 1,9 миллиона.

Наибольшее количество приписок выявлено в Астане - 26 789 (50,9 процента), Акмолинской - 5 774 (11 процентов) и Кызылординской - 5 076 (9,6 процента) областях.

"В разрезе видов медицинской помощи наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги вне КПН (52 621 или 99 процентов), остальные 508 случаев приписок приходятся на такие виды помощи, как: амбулаторно-поликлиническая помощь, специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация", - говорится в сообщении.

Приписки по КДУ вне КПН выявлены в 297 медицинских организациях, из них государственные – 180 (60,6 процента), частные – 117 (39,4 процента). В отношении всех субъектов здравоохранения "нарушителей" применили штрафные санкции.

"Необходимо также отметить, что оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после проведения мониторинга качества и объёма данных услуг. То есть, оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтверждённые документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов", - отметили в фонде.

Эксперты просят пациентов, самостоятельно выявивших факты приписки услуг, которые они не получали, сообщать об этом в Фонд медицинского страхования. Подать жалобу или обращение можно через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1406.