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  • На 400 миллионов тенге приписали поликлиники лишние услуги казахстанцам
freepik.com/pressfoto Сегодня, 13:28
145
Сегодня, 13:28
145
Фото: freepik.com/pressfoto

На 400 миллионов тенге приписали поликлиники лишние услуги казахстанцам

Более 52 тысяч "приписок" на сумму 403,3 миллиона тенге обнаружили специалисты Фонда социального медицинского страхования за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

В фонде рассказали, что по результатам мониторинга за 2022 год эксперты выявили более трёх миллионов дефектов. Для сравнения, по итогам 2021 года эта цифра составляла 1,9 миллиона.

Наибольшее количество приписок выявлено в Астане - 26 789 (50,9 процента), Акмолинской - 5 774 (11 процентов) и Кызылординской - 5 076 (9,6 процента) областях.

"В разрезе видов медицинской помощи наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги вне КПН (52 621 или 99 процентов), остальные 508 случаев приписок приходятся на такие виды помощи, как: амбулаторно-поликлиническая помощь, специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация", - говорится в сообщении.

Приписки по КДУ вне КПН выявлены в 297 медицинских организациях, из них государственные – 180 (60,6 процента), частные – 117 (39,4 процента). В отношении всех субъектов здравоохранения "нарушителей" применили штрафные санкции.

"Необходимо также отметить, что оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после проведения мониторинга качества и объёма данных услуг. То есть, оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтверждённые документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов", - отметили в фонде.

Эксперты просят пациентов, самостоятельно выявивших факты приписки услуг, которые они не получали, сообщать об этом в Фонд медицинского страхования. Подать жалобу или обращение можно через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1406.

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Сегодня, 13:28
145
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