На 4 трлн тенге пополнился бюджет за счет налогового и таможенного администрирования - Минфин

Такие результаты за последние 5 лет были достигнуты, в том числе и за счет цифровизации процессов. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Мади Такиев.



По его словам, 23% из 4 трлн или 932 млрд тенге приходится на 2023 год. В 2024 году в плане по доходам на администрирование заложено уже 1,6 трлн тенге, что на 73% больше уровня предыдущего года. Министр подчеркнул, что это амбициозная задача, для достижения которой предпринимается ряд мер.

"В рамках "регулирования с чистого листа" пересмотрены критерии Системы управления рисками при назначении налоговых проверок. Теперь они проводятся методом точечного отбора. При снижении количества налоговых проверок на 16% по сравнению с 2022 годом взыскание налогов увеличено в два раза", — отметил Такиев.