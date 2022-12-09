На 3,8 млн тенге обманул лжемебельщик жителей Мангистау

Фото: lada.kz

Фальшивый мебельщик обманул жителей Мангистау почти на 4 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими задержан подозреваемый. Мошенник обманул горожан, предложив им фиктивные услуги по изготовлению мебели для квартир. Девять потерпевших обратились в полицию. Общая сумма причинённого ущерба составляет 3,8 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 26-летний местный житель. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.





