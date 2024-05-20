На 342 млн тенге оштрафовали участников картельного сговора среди фармкомпаний

Три компании привлекли к ответственности за участие в картельном сговоре при закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств, проводимых ТОО "СК-Фармация", передаёт BaigeNews.kz.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции провели расследование. В судебном порядке рассмотрены дела в отношении ТОО "КФК "Медсервис плюс", "Акниет" и "Стофарм".