На 342 млн тенге оштрафовали участников картельного сговора среди фармкомпаний
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Три компании привлекли к ответственности за участие в картельном сговоре при закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств, проводимых ТОО "СК-Фармация", передаёт BaigeNews.kz.
В Агентстве по защите и развитию конкуренции провели расследование. В судебном порядке рассмотрены дела в отношении ТОО "КФК "Медсервис плюс", "Акниет" и "Стофарм".
"В результате судебных разбирательств организации, участвовавшие в сговоре, привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 342 миллиона тенге. Суд подтвердил, что данные фармацевтические компании заранее сговаривались и распределяли лоты между собой, создавая мнимую конкуренцию, что является нарушением антимонопольного законодательства Республики Казахстан", - сообщили в агентстве.
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