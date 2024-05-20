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На 342 млн тенге оштрафовали участников картельного сговора среди фармкомпаний

Вчера, 17:11
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 17:11
Вчера, 17:11
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Фото: baigenews.kz

Три компании привлекли к ответственности за участие в картельном сговоре при закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств, проводимых ТОО "СК-Фармация", передаёт BaigeNews.kz.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции провели расследование. В судебном порядке рассмотрены дела в отношении ТОО "КФК "Медсервис плюс", "Акниет" и "Стофарм".

"В результате судебных разбирательств организации, участвовавшие в сговоре, привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 342 миллиона тенге. Суд подтвердил, что данные фармацевтические компании заранее сговаривались и распределяли лоты между собой, создавая мнимую конкуренцию, что является нарушением антимонопольного законодательства Республики Казахстан", - сообщили в агентстве.

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