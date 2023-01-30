На 3,4 миллиона тенге оштрафовали казахстанцев за запущенные фейерверки

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Взыскали более 3 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За январь-декабрь 2022 года в РК было рассмотрено 92 административных правонарушения по статье о применении пиротехнических изделий в населённых пунктах - на 28,1 процента меньше, чем годом ранее.

Из них по 76 делам наложили административные взыскания, по остальным 16 - прекратили производство. Среди 76 дел, по которым началось производство, по 70 делам наложили штрафы, по шести вынесли предупреждения. Сумма наложенных штрафов составила 3,4 миллиона тенге взыскано 3,1 миллиона тенге.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в РК рассмотрели 128 административных правонарушений в секторе, минус три процента за год.

В региональном разрезе больше всего рассмотренных правонарушений пришлось на Алматинскую и Павлодарскую области: по 11 случаев в каждом из регионов, минус 31,3 процента и плюс 57,1 процента за год соответственно. Далее идут Восточно-Казахстанская (десять случаев, минус 47,4 процента) и Костанайская (восемь случаев - столько же, сколько и годом ранее) области.

Не было рассмотрено ни одного подобного правонарушения в трёх новообразованных областях - Улытауской, Абайской и Жетысуской, - а также в Западо-Казахстанской области.

Проблема неразумного использования пиротехнических приспособлений актуальна во всём мире. Так, комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) обнаружила тенденцию к значительному росту числа травм, связанных с фейерверками. По оценкам CPSC, в период с 2006 по 2021 годы количество травм от фейерверков в США выросло на 25 процентов.

В 2021 году по меньшей мере девять человек погибли и около 11,5 тысячи получили ранения в результате инцидентов, связанных с фейерверками. Чаще всего при этом страдают руки и пальцы, а также голова (лицо, уши) и ноги.