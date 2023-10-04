На 30% увеличили субсидии на семена казахстанским фермерам

Новые правила субсидирования для фермеров вступили в силу в Казахстане с 3 октября. Тепличные хозяйства получат субсидии на энергоресурсы и семена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

По информации Минсельхоз, в обновленных правилах субсидирования увеличены нормативы субсидий на семена, в среднем на 30%. Эта мера господдержки связана с удорожанием семенного материала на рынке.

"Тепличные хозяйства смогут получить поддержку от государства через субсидирование расходов на электроэнергию, уголь и газ в период межсезонья, на один культурооборот овощных культур в защищенном грунте возделываемых в отапливаемых промышленных тепличных комплексах и фермерских теплицах. Перечень приоритетных культур и нормативы субсидирования будут утверждаться местными исполнительными органами", - отметили в ведомстве.

При этом, обязательным требованием к фермерским теплицам при получении субсидий является наличие сертификата (отчета) соответствия технологиям производства.

Кроме того, для развития производства овощных культур закрытого грунта осуществляется господдержка путем субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических), пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, подачи поливной воды.