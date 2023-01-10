На 22% выросло число операций по пересадке донорских органов в Казахстане

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Количество операций по трансплантации человеческих органов в Казахстане выросло на 22 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

В ведомстве уточнили, что за 11 месяцев 2022 года гражданам страны было оказано 19 528 услуг высокотехнологичной медицинской помощи, в то время как в 2021 году только 17 102 услуги. Всего населению доступны 80 видов высокотехнологичной медпомощи.