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  • На 22% выросло число операций по пересадке донорских органов в Казахстане
pixabay.com Вчера, 16:03
439
Вчера, 16:03
439
Фото: pixabay.com

На 22% выросло число операций по пересадке донорских органов в Казахстане

Количество операций по трансплантации человеческих органов в Казахстане выросло на 22 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

В ведомстве уточнили, что за 11 месяцев 2022 года гражданам страны было оказано 19 528 услуг высокотехнологичной медицинской помощи, в то время как в 2021 году только 17 102 услуги. Всего населению доступны 80 видов высокотехнологичной медпомощи.

"Так, за 11 месяцев 2022 года было осуществлено 209 трансплантаций органов (162 — почки, 40 — печень, четыре — сердце, три — лёгкое), что на 22 процента больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года — 171 трансплантация органов. В стране растёт доступность высокоспециализированного лечения для онкологических пациентов такими технологиями, как: гамма-нож, радионуклидная терапия, томотерапия", - сообщили в министерстве.

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#трансплантация #Минздрав #пересадка органов #донор
BaigeNews.kz
Вчера, 16:03
439
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