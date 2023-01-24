На 20% подорожали овощи за год в Казахстане

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По итогам 2022 года цены на свежие овощи в Казахстане выросли на 19,2 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Алматинской (32,2 процента), Туркестанской (30,3 процента) и Улытауской (27,1 процента) областях.

Меньше всего свежие овощи подорожали в Западно-Казахстанской области — на 4,6 процента. Среди 20 регионов страны цены снизились лишь в Павлодарской области — на 2,7 процента.

Резко выросли в цене огурцы (на 47,9 процента, до 931 тенге за килограмм), репчатый лук (на 40,6 процента, до 124 тенге), помидоры (на 22,2 процента, до 764 тенге), картофель (на 11,9 процента, до 155 тенге), также несколько подорожала свёкла (на 1,5 процента, до 235 тенге). Цены на морковь уменьшились за год на 0,8 процента, до 145 тенге, белокочанная капуста подешевела на 15,2 процента, до 102 тенге за килограмм.

Что касается импорта овощей, по итогам января–октября 2022 года заметно вырос ввоз в РК перцев (в 2,8 раза, до 28,3 тысячи тонн), огурцов и корнишонов (на 85,7 прцента, до 9,4 тысячи тонн), чеснока (на 76,2 процента, до 4,1 тысячи тонн), бахчевых культур (на 73,2 процента, до 62,1 тысячи тонн), капусты (на 61 процента, до 107,6 тысячи тонн) и помидоров (на 45 процентов, до 56 тысяч тонн).

В то же время сократился импорт картофеля (на 31,8 процента, до 47 тысяч тонн), репчатого лука (на 11,3 процента, до 196,2 тысячи тонн), столовой моркови (на 3,4 процента, до 41,1 тысячи тонн), баклажанов (на 2,6 процента, до 2,3 тысячи тонн) и столовой свёклы (на 0,7 процента, до 9,3 тысячи тонн).

В сегменте экспорта овощей выросли поставки из РК на внешние рынки перцев (на 63,6 процента, до 1,4 тысячи тонн), столовой свёклы (на 62 процента, до 1,1 тысячи тонн), бахчевых культур (на 56,1 процента, до 38,4 тысячи тонн), столовой моркови (на 32,1 процента, до 3,6 тысячи тонн), репчатого лука (на 31,8 процента, до 109,9 тысячи тонн) и чеснока (на 18,5 процента, до 474,5 тонны).

Сократился экспорт капусты, огурцов и корнишонов, помидоров, баклажанов.

Аналитики отмечают, что по основным видам овощей импорт в РК в разы превосходит экспорт. Так, по итогам января–октября 2022 года импорт баклажанов превышал экспорт в 39,8 раза, перцев — в 20,5 раза, капусты — в 12,4 раза, столовой моркови — в 11,5 раза, столовой свёклы — в 8,8 раза, чеснока — в 8,7 раза, помидоров — в 3,6 раза, огурцов — в 2,2 раза, репчатого лука — в 1,8 раза, бахчевых культур — в 1,6 раза. И только экспорт картофеля превысил импорт в 2,9 раза.