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На 2 млрд тенге оштрафовали партнёров нефтеперерабатывающего завода в Атырау

Сегодня, 11:29
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: baigenews.kz

В Атырауской области прокуроры проводят работу по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Сообщается, что за нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" с ТОО "Joint Technologies" в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 миллиарда тенге. Сам парк также был оштрафован на 324 миллиона тенге за нарушение конкуренции.

Отмечается, что ранее по результатам прокурорской проверки, имущество на общую сумму 5,7 миллиарда тенге в виде 50% доли возвращено государству.

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