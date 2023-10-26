На 15% увеличились инвестиции в сферу обороны в Казахстане

В Казахстане затраты бюджета на оборону выросли на 6,8% за год, а инвестиции – на 15%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

В целом, по информации аналитиков, на 2023 год военный бюджет запланирован на сумму более 1,2 трлн тг — на 11,6% больше по сравнению с затратами на оборону в 2022 году.

"За январь–август текущего года затраты государственного бюджета РК на оборону достигли 715,7 млрд тг, а уровень исполнения составил 57,6% от скорректированного бюджета сектора на 2023-й. По сравнению с январём–августом 2022 года затраты бюджета на оборону выросли на 6,8%", - пишет издание.

Между тем, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за 2022 год затраты военного бюджета РК составили лишь 0,5% от ВВП, что значительно меньше, чем у других стран ЦА.

Так, расходы на оборону от ВВП у Кыргызстана составили 1,5%, а у Таджикистана — 1%. По Узбекистану и Туркменистану данные отсутствуют.

В Казахстане капвложения в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения за январь–сентябрь 2023 года достигли 98,8 млрд тг — сразу на 21,9% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении рост составил 15%.