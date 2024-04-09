На 13 республиканских трассах ограничено движение в Казахстане
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В компании "КазАвтоЖол" сообщили о ситуации на трассах в Казахстане и назвали участки дорог, движение по которым приостановлено в связи с паводками, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 17:00 переливы произошли на семи участках дорог международного и республиканского значения в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях на 13 дорогах республиканского значения (протяжённостью 650 километров) наложены ограничения для передвижения всех видов транспорта.
"На республиканских дорогах ведётся работа по предупреждению паводков силами 706 единиц техники и 1 680 человек. Также НК "КазАвтоЖол" задействовано 117 единиц спецтехники для предупреждения чрезвычайных ситуаций в Атырауской области. Дополнительно планируется отправить ещё 66 единиц техники", - сказал пресс-секретарь АО НК "КазАвтоЖол" Сакен Дилдахмет на брифинге в СЦК.
В ВКО, СКО, Павлодарской, Костанайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях существует высокий риск подтоплений. Специалисты устанавливают круглосуточный контроль на данной территории и проводят профилактические мероприятия.
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