На 13 республиканских трассах ограничено движение в Казахстане

В компании "КазАвтоЖол" сообщили о ситуации на трассах в Казахстане и назвали участки дорог, движение по которым приостановлено в связи с паводками, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 17:00 переливы произошли на семи участках дорог международного и республиканского значения в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях на 13 дорогах республиканского значения (протяжённостью 650 километров) наложены ограничения для передвижения всех видов транспорта.

"На республиканских дорогах ведётся работа по предупреждению паводков силами 706 единиц техники и 1 680 человек. Также НК "КазАвтоЖол" задействовано 117 единиц спецтехники для предупреждения чрезвычайных ситуаций в Атырауской области. Дополнительно планируется отправить ещё 66 единиц техники", - сказал пресс-секретарь АО НК "КазАвтоЖол" Сакен Дилдахмет на брифинге в СЦК.

В ВКО, СКО, Павлодарской, Костанайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях существует высокий риск подтоплений. Специалисты устанавливают круглосуточный контроль на данной территории и проводят профилактические мероприятия.