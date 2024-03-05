На 13 млн тенге оштрафовали нарушителей водного законодательства в РК

Бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации в прошлом году провели 64 проверки. В результате нарушителей водного законодательства оштрафовали на 13 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В ходе проверок было выявлено 129 нарушений. Среди них нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств, незаконное бурение водяных скважин и строительство водозаборов подземных вод, нарушение правил ведения первичного учета вод и их использования, искажение данных учета, незаконный захват водных объектов, забор воды выше установленных лимитов.

"Выдано 56 предписаний по устранению выявленных нарушений, 63 административных дела направлены в суд. На сегодня с нарушителей водного законодательства взыскано более 11 млн тенге", - говорится в сообщении.

В целях ликвидации "черного рынка" воды и обеспечения контроля над ее использованием, профильное министерство водных ресурсов и ирригации увеличило штат бассейновых инспекций в 1,5 раза.