На 13 млн тенге оштрафовали нарушителей водного законодательства в РК
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Бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации в прошлом году провели 64 проверки. В результате нарушителей водного законодательства оштрафовали на 13 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
В ходе проверок было выявлено 129 нарушений. Среди них нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств, незаконное бурение водяных скважин и строительство водозаборов подземных вод, нарушение правил ведения первичного учета вод и их использования, искажение данных учета, незаконный захват водных объектов, забор воды выше установленных лимитов.
"Выдано 56 предписаний по устранению выявленных нарушений, 63 административных дела направлены в суд. На сегодня с нарушителей водного законодательства взыскано более 11 млн тенге", - говорится в сообщении.
В целях ликвидации "черного рынка" воды и обеспечения контроля над ее использованием, профильное министерство водных ресурсов и ирригации увеличило штат бассейновых инспекций в 1,5 раза.
"Если раньше их численность составляла 98 человек, то сейчас она составляет 242 человека. Кроме того, новым Водным кодексом предусмотрена передача бассейновым инспекциям надзорных функций. А Предпринимательский кодекс будет дополнен нормами, по которым органы управления водными ресурсами смогут принимать меры оперативного реагирования", - уточнили в министерстве.
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