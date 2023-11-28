На 120 млн тенге обманул казахстанцев гражданин Узбекистана

Находящийся в розыске гражданин Узбекистана, обманул жителей Павлодара на 120 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на@Pavlodarnews.kz.

Мужчина проживал в Казахстане по поддельным документам.

"Гражданин Узбекистана проживал в Павлодаре. Мужчина входил в доверие по телефону, убеждая людей, что на них оформляется кредит. Ущерб составил примерно 120 миллионов тенге", - рассказал заместитель начальника регионального департамента полиции Болат Нурсеитов.

По информации ДП, аферист работал не один. Его подельники снимали деньги, переводили на другие счета. Всю группу задержали, полицейские проводят расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК – "Мошенничество".

Всего с начала года аферисты украли у жителей области более 500 миллионов тенге.