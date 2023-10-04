На 12 километров обмелел Каспий за шесть лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Береговая линия в Туркменистане местами сдвинулась на 12 километров за шесть лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Как сообщает МетеоЖурнал, с 2017 года уровень моря понизился на 71 сантиметр, а с 2011 года на 145 сантиметров.
"Из-за интенсивного падения уровня Каспийского моря северо-восточная часть Красноводского залива в Туркменистане полностью исчезла. Красноводский залив один из трёх наиболее крупных заливов в туркменской части акватории Каспийского моря. Он занимает площадь более 2000 квадратных километров", - пишет издание.
Ранее максимальная глубина залива не превышала шести метров (сейчас ещё меньше). Средняя глубина составляла всего около трёх метров.
В сравнении с серединой 90-х годов, когда наблюдался максимальный уровень моря во второй половине XX века, площадь возникшей суши только в этой части Красноводского залива составляет около 430 квадратных километров.
В настоящее время на дне бывшего залива – солончаковая пустыня, а с ней ухудшение экологии прилегающих районов.
Самое читаемое
- Ни денег, ни визы: без работы с миллионным заработком в Европе остались казахстанцы
- Акимат мешал инвестору строить водопровод в Жамбылской области
- Подробности гибели солдата-срочника в Актау раскрыла прокуратура
- Как заинтересовать современных детей – креативные педагоги поделились своими методами
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат