На 12 километров обмелел Каспий за шесть лет

Береговая линия в Туркменистане местами сдвинулась на 12 километров за шесть лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщает МетеоЖурнал, с 2017 года уровень моря понизился на 71 сантиметр, а с 2011 года на 145 сантиметров.

"Из-за интенсивного падения уровня Каспийского моря северо-восточная часть Красноводского залива в Туркменистане полностью исчезла. Красноводский залив один из трёх наиболее крупных заливов в туркменской части акватории Каспийского моря. Он занимает площадь более 2000 квадратных километров", - пишет издание.

Ранее максимальная глубина залива не превышала шести метров (сейчас ещё меньше). Средняя глубина составляла всего около трёх метров.

В сравнении с серединой 90-х годов, когда наблюдался максимальный уровень моря во второй половине XX века, площадь возникшей суши только в этой части Красноводского залива составляет около 430 квадратных километров.



В настоящее время на дне бывшего залива – солончаковая пустыня, а с ней ухудшение экологии прилегающих районов.