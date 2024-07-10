На 100 млн тенге оштрафовали водителей грузовиков в Казахстане

Порядка 100 млн тенге штрафов наложено на водителей грузовых транспортных средств в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Как отметили в ведомстве, согласно промежуточным итогам рейдовых мероприятий по весовому контролю большегрузов, больше всего штрафов наложено в Мангистауской, Актюбинской областях и области Жетысу.

"В результате данных рейдовых мероприятий были выявлены 293 нарушений с наложением административного штрафа в сумме порядка 100 млн тенге. В целом с начала акции Инспекциями транспортного контроля были осуществлены 30 выездов совместно с представителями средств массовой информации. При перевозках большегрузными самосвалами часто допускаются нарушения Правил дорожного движения и правил перевозок грузов, в том числе допустимые весогабаритные параметры автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, на сегодняшний день всего по стране зарегистрировано более 450 тысяч грузовых транспортных средств, из-них более 60 тысяч самосвалы. Напомним, что допустимая и разрешенная нагрузка — 25 тонн.