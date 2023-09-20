На 100 млн тенге оштрафовали природопользователей в области Абай
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В области Абай с недобросовестных природопользователей в доход государства взыскано более 100 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Абайской области.
Факты выбросов отдельными природопользователями загрязняющих веществ без разрешительных документов либо сверх установленных лимитов выявила прокуратура области.
Как сообщили в прокуратуре, ущерб окружающей среде от действий природопользователей составил более 100 млн. тенге, которые были возмещены в доход государства по акту прокуратуры.
Не все природопользователи соблюдают требования по предоставлению обязательных отчетов по инвентаризации отходов и выполнения программы производственного экологического контроля. В связи с чем, на 58 природопользователей наложены и взысканы административные штрафы на сумму 15 млн.тенге.
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