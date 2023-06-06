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  • Мюзикл "Роза Багланова" признали лучшим на международном фестивале
qazaqconcert.kz Сегодня, 21:26
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Сегодня, 21:26
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Фото: qazaqconcert.kz

Мюзикл "Роза Багланова" признали лучшим на международном фестивале

Постановка "Роза Багланова" театра Astana Musical победила в номинации "Лучший международный мюзикл" на фестивале Daegu International Musical Festival, передаёт BaigeNews.kz.

Это престижный международный фестиваль мюзиклов, ежегодно собирающий в южнокорейском городе Тэгу театры и творческие коллективы со всего мира. В этом году он прошел в 17-й раз. Коллектив Astana Musical впервые принял в нем участие. В Корею артисты отправились при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Одной наградой наши соотечественники не ограничились. Актриса Зарина Макина, сыгравшая в постановке главную героиню – Розу Багланову, получила приз за лучшую женскую роль.

"Это успех для всего театрального искусства Казахстана. Артисты Astana Musical заставили мир говорить о нашей культуре, продемонстрировав свой безграничный талант. Вся страна гордится этим достижением. Благодарю и поздравляю всех причастных к этим победам людей. Желаю им неиссякаемого вдохновения и новых творческих высот!" - написал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

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Сегодня, 21:26
282
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