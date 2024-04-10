Мясом павшего от болезней скота торговали на рынках в Жамбылской области

Многочисленные нарушения законодательства о ветеринарии выявили прокуроры в Жамбылской области. В регионе не вёлся учёт сельхозживотных, не так, как нужно ликвидировали очаги опасных заболеваний, отсутствовал контроль в вопросах вакцинации скота, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на выделение за последние три года 6,8 миллиарда тенге на улучшение эпизоотической ситуации, ситуация с сибирской язвой остаётся неудовлетворительной. Повсеместно выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота. Кроме того в Шуском, Байзакском и Таласском районах выявлены факты реализации животных после внесения данных об их убое в результате заболевания", - сообщили в прокуратуре региона.

При падеже более 1 400 сельхозживотных их собственники не уведомили ветеринарную инспекцию. Значит не установлены причины, по которым скончалась скотина.

Проверкой также выявлены факты непринятия мер по введению карантинного режима по фактам массового заболевания животных.

"В Жуалынском районе по факту массового заболевания 500 голов скота лейкозом не введены карантинные меры. Многочисленные нарушения выявлены при выдаче справок на транспортировку мяса животных, в деятельности цехов по убою и переработке животноводческой продукции. На территории Тараза выявлено два цеха, длительное время занимающихся стихийной торговлей и убоем сельскохозяйственных животных, что оставлено без внимания уполномоченных органов", - заявили прокуроры.

Кроме того, выявлены факты непроведения обязательных лабораторных исследований мяса баранины и молочной продукции на трёх крупных продовольственных рынках Тараза.

По всем нарушениям решён вопрос об административной и дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, также внесён акт надзора в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства.