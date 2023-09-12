Мясо сайги и наркотики изъяты в авто на трассе Жезказган-Кызылорда
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15 килограммов марихуаны обнаружили в салоне автомобиля полицейские Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
На трассе Жезказган-Кызылорда был остановлен автомобиль Kia Cerato под управлением 46-летнего водителя. Также в салоне находились двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года.
Во время досмотра салона транспорта изъята клетчатая сумка, принадлежащая 30-летнему пассажиру, внутри которой находились четыре полиэтиленовых мешка с растительными веществами зеленого цвета со специфическим запахом.
Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются марихуаной весом около 15 килограммов.
Кроме того, в салоне автомобиля обнаружено мясо, предположительно сайги, принадлежащее 41-летнему пассажиру. По данному факту назначены соответствующие экспертизы.
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