Мясо сайги и наркотики изъяты в авто на трассе Жезказган-Кызылорда

15 килограммов марихуаны обнаружили в салоне автомобиля полицейские Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На трассе Жезказган-Кызылорда был остановлен автомобиль Kia Cerato под управлением 46-летнего водителя. Также в салоне находились двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года.

Во время досмотра салона транспорта изъята клетчатая сумка, принадлежащая 30-летнему пассажиру, внутри которой находились четыре полиэтиленовых мешка с растительными веществами зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются марихуаной весом около 15 килограммов.

Кроме того, в салоне автомобиля обнаружено мясо, предположительно сайги, принадлежащее 41-летнему пассажиру. По данному факту назначены соответствующие экспертизы.