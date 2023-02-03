Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области

Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства проинформировали о ходе реализации программы "Ауыл аманаты", а также о проделанной работе по расширению объёма пастбищных угодий и эффективному использованию сельскохозяйственных земель.

Программа, направленная на повышение доходов населения Жамбылской области, реализуется в регионе с 2019 года и уже принесла положительные результаты.

В рамках программы жителям 153 сельских округов Жамбылской области предусмотрена выдача кредитов на общую сумму 87,8 миллиарда тенге со ставкой 2,5 процента до 2025 года.

В сельском округе Костобе в рамках пяти направлений пилотного проекта 256 жителям выделены кредиты на сумму 886 миллионов тенге для развития бизнеса, в том числе для увеличения доходов семей за счёт разведения скота, садоводства.

Кроме того, кооперативу "Костобе-2019" предоставлен льготный кредит на приобретение сельхозтехники в лизинг. На балансе кооператива имеется 12 сельхозмашин и 401 гектар земли. В кооперативе состоят 175 человек, их число постепенно увеличивается. Члены кооператива занимаются выращиванием огородных культур, а также подготовкой кормов для животноводства.

Для масштабирования программы "Ауыл аманаты" во всех регионах в 2023 году планируется выдать 11 606 микрокредитов на общую сумму 52,4 миллиарда тенге, в том числе для Жамбылской области – 3,6 тысячи микрокредитов на 11,5 миллиарда тенге.

В рамках уточнения республиканского бюджета акиматами областей поданы дополнительные заявки на 2023 год (15 090 микрокредитов на общую сумму 73,8 миллиарда тенге).

Президент побеседовал с фермерами, производящими сельскохозяйственную продукцию в кооперативе "Костобе-2019". Он отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны.

"Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания президентом, стал Указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим один триллион тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги, и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эта задача включена в предвыборную программу, и ход её реализации будет на особом контроле администрации президента.