Мы тратим бюджетные средства на управляющие компании, но не получаем эффективности - Бектенов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения по развитию и привлечению инвестиций. Он отметил, что государство тратит средства на содержание управляющих компаний, но при этом не получает эффективности. Бектнов подчеркнул, что нужно развивать отечественный бизнес, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы тратим значительные бюджетные средства на содержание управляющих компаний, но не получаем должной эффективности и отдачи в виде инвестиций. Еще одним немаловажным вопросом является вопрос местного содержания. В закупках инвесторов, квазигосударственного сектора следует заметно увеличить долю отечественных товаров и услуг. Развитие казахстанского производства, поддержка малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест – одна из наших приоритетных задач", - сказал Бектенов.

Глава правительства считает, что в стране предоставляются различные преференции в виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин, предоставления натурных грантов, обеспечение гарантированного заказа. Но при этом есть вопросы по целевому использованию инструментов поддержки инвестиций, эффективности и качества их предоставления.

Он подчеркнул, что у инвесторов есть встречные обязательства по обеспечению роста производительности и безопасности труда, обучению местных кадров, увеличению экспорта и конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг.

Для улучшения работы с инвестициями премьер-министр поручил обеспечить запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы. В ней должны быть консолидированы все виды преференций, уточнил Бектенов.

Министерству иностранных дел совместно с Kazakh Invest он также поручил разработать детальный план по привлечению иностранных инвестиций с указанием перспективных стран, транснациональных корпораций, отраслей и других критериев.

Холдинг "Байтерек" должен усилить работу по привлечению дополнительных источников софинансирования инвестиционных проектов, поручил Бектенов.