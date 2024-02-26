"Мы станем бомжами": жители дачных массивов Семея требуют придать их районам новый статус

Дачные массивы Семея, по факту превратившиеся в частный жилой сектор, оказались в архитектурном вакууме. Владельцы домов не могут узаконить своё жильё и рискуют остаться ни с чем в случае их сноса согласно новому генеральному плану. Присвоить новый статус и приравнять к городской системе ИЖС – такие требования жители дач озвучили акимам города и области, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Уверенной дорогой в неизбежное

Дачные массивы для "летников" с годами превратились в конгломераты для "зимников". В начале 90-х годов, с обретением страной независимости и суверенитета, люди стали массово переезжать из деревень и районов в города в поиске работы и перспектив. Эта тенденция не обошла стороной и Семей.

При переезде из аулов будущие горожане, которые порой оставляли не проданными свои обжитые деревенские домики, не могли позволить себе квартиры и участки в районах с надёжными коммуникациями. Решением стали доступные по цене дачные 6 соток. А порой и вовсе бесплатные. Ведь люди не только приезжали в город, но и уезжали из него, оставляя дачи на волю судьбы.

Тогда людей не волновало, что электросети, дороги, арыки, водопроводы не предназначены для круглогодичного проживания, что их будущие дети и внуки будут вынуждены ходить в школу за километры от дома. Да и акимат в то время охотно прописывал новосёлов на новых жилплощадях, утаивая от ничего не подозревающих людей их неизбежное будущее.

Когда подошло время, случился ожидаемый "социальный взрыв". В конце 2000-х годов жители Восточных дач выходили на дороги, перекрывали проезд транспорту, в том числе и общественному. Привлекая таким образом внимание, они требовали обеспечить их стабильной электроэнергией, построить школы, проложить дороги, организовать вывоз мусора.

С тех пор мало что изменилось. Жители массивов каждый год собирают подписи, пишут обращения в ведомства с требованием организовать для них те же блага, что и у остального города.

Каждому по статусу

Согласно генеральному плану 2011 года дачники так и остались жить в массивах. По документу статус этих районов оставили неизменным. Сейчас в Семее думают над новым генпланом, который будет утверждён во второй половине года. И вот уже здесь жители окраин не оставляют властям выбора, требуя признать их участки и дома частью Семея.

Главный вопрос, который волнует дачников - какой статус получат массивы, заселённые "зимниками", с которыми, к слову, летом ещё соседствуют приезжие "летники".

По словам возмущённых жителей массивов, из-за туманных перспектив, людям запретили прописываться на дачах и придавать законность новым капитальным постройкам.

"Частные дома не вносят в план строений на наших участках, а нас не ставят на прописку. Мы висим в воздухе. Мы останемся бомжами. Вы узакониваете наши туалеты и хозпостройки, а дома – нет. Выходит, что и прописки - нет", - озвучили свою проблему на встрече с акимом Семея жители нескольких дачных массивов.

"Нам рассказали, что в апреле 2023 года в архитектуру пришло распоряжение - не ставить нас на прописку, не учитывать наши дома, как собственность. Да, мы не ИЖС, но там тоже проживает народ. Почему вы об этом даже не думаете. На этом основании готовим обращение к президенту", - заявили акиму в конце прошлой недели возмущённые жители. А через три дня исполнили своё обещание и обратились к Главе государства с эмоциональным видео сообщением.

Такси на Бобровку заказывали?

Ещё в начале 90-х годов, когда дачи использовались по прямому назначению, в городе насчитывалось больше 40 тысяч садоводческих участков. На сегодня их осталось около 15 тысяч. Несколько кооперативов "кануло в Лету". А оставшиеся - частично или уже большей частью заняты капитальными строениями с круглогодичным проживанием.

На сегодня в Семее сконцентрировано 11 дачных кооперативов: "Водный", "Восточный правый", "Восточный левый", "Пожарная согра", "Орленок, "Остров большой". "Бобровка", "Восточный береговой", "Мурат 1,2", "Мирный", "Солнечная долина".

Самые заселённые из них - это "Восточные" дачи, "Бобровка" и "Мурат". Жители этих массивов ежедневно обивают пороги госучреждений и требуют одного – изменить назначение земель и признать их городскими микрорайонами, чтобы гарантированно и по закону получить социальные блага и заветную стабильность.

"Говорят, что по генеральному плану наши дома пойдут под снос. Если их учтут как дачи и дадут за них соответствующие этому статусу компенсации, то что мы получим за наши отстроенные дома? Говорят, всего по три миллиона тенге. На эти деньги ничего ведь не купишь сегодня. Наши дома нужно учитывать по рыночной стоимости, как и все индивидуальные жилые строения, а не как дачные домики", - говорят жители.

На массивах живут до 80 тысяч человек. Около 5 тысяч из них – дети и подростки, многие ходят в отдалённые школы. Некоторых родители возят на собственных автомобилях, другие едут на автобусах, а по возращении после второй смены добираются до дома в полной темноте.

"Построили на Бобровке одну школу, она забитая. Дети идут с "Мурата", с отдалённых дач. Возвращаются по тёмным улицам. Там живут и многодетные, и малоимущие. Не было у них участков, вот и понастроили. Наши деды ещё туда заехали, а мы обжились, - говорит семейчанка Екатерина Волкова.- Городу с новым генпланом желаю процветания, но только не за счёт нас. Надо же с людьми советоваться. А не так, чтобы прийти и снести. У нас только на Бобровке 5 тысяч дач. Просим снять запрет на оформление домов и прописку".

Что говорят в акимате?

Новый генплан города Семей разрабатывают по поручению президента страны в связи с образованием Абайской области. Работа стартовала в июне 2023 года. По итогам конкурса определен разработчик в лице научно-исследовательского проектного института "Астанагенплан".

В настоящее время застройка и развитие Семея ведется в соответствии с генеральным планом от 25 июня 2011 года.

На встрече с жителями дачных массивов аким Семея Нурбол Нурсагатов пообещал, что информация о сносе дач не соответствует действительности, что всё останется на месте. А генплан находится на этапе разработки, его можно дополнять и менять. Поэтому предложил горожанам оставлять свои предложения.

"Все процедурные моменты у нас расписаны до сентября месяца. Очень много будет споров, мы ещё будем не один раз встречаться и обсуждать. Мы разместили здесь генплан, чтобы все посмотрели и дали свои предложения. Дальше будут общественные слушания. Следующий этап - составление проекта детальной планировки. Как только ПДП будет разработан, будет решён вопрос – будет сноситься или нет, и под какой объект. Мы учтём все пожелания", - обратился к жителям массивов аким Семея Нурбол Нурсагатов.

Главный архитектор Семея Дархан Сейтханов уточнил, что до 4 марта необходимо выработать концепцию по дальнейшему развитию дачных массивов. До этого времени проектному институту необходимо принять решение.

ФОТО Дархан Сейтханов, архитектор

"Мы понимаем, что дачи существовали давно, это исторически сложные объекты. И по генеральному плану 2011 года они были отражены как существующие дачные массивы. В концепции нового генплана, и это мы вынесли на обсуждение, некоторые дачные массивы стоят под развитие, малоэтажную и средне-этажную застройку. Нет возможности при разработке плана детальной планировки сделать её жилыми массивами для усадебной застройки, это не будет ИЖС, мы должны это понимать", - намекнул на возможные кардинальные изменения руководитель отдела архитектуры и градостроительства г. Семей Дархан Сейтханов. - Что делать с существующей застройкой, мы решим до 4 марта. С проектным институтом изучаем, чтобы и городу не в ущерб было, и людям какой-то вариант предложить".

В случае, если план детальной планировки дачных массивов предположит активную застройку, а индивидуальные участки идеально подойдут под границы планируемых объектов, то владельцы могут поменять назначение своих участков в двустороннем порядке обговаривая стоимость с инвесторами.

"Если генплан утвердит будущее дачных массивов именно под развитие, то мы будем проводить работу по разработке детальной планировки. Она определит, где будет жилая застройка, общественные, деловые здания. А потом уже будет понятно, какой участок будет уходить для инвесторов для застройки жилых домов. Какая часть дачных участков идёт по дорогам. Эскиз застройки определит масштаб, размер зданий, которые предполагается разместить. Если площадь нынешних зданий на массиве соответствует конфигурации земельного участка под определённый объект, условно участок 30 соток, и здание тоже 30, то, конечно есть возможность поменять целевое назначение под объект предпринимательства. Стоимость определяет НАО "Правительство для граждан". У них есть свои расчёты", - пояснил Дархан Сейтханов.

Детали генплана интересуют и остальных горожан. Если нынешние дачные массивы, в своё время занятые переселенцами, перейдут в разряд городских микрорайонов, то где "нарежут" дачные участки для будущих любителей огородов и заготовок? Как известно, в новом генеральном плане не определены участки под дачи.

"Это уже не относится к городу, дачи будут за чертой населённого пункта. Новое предоставление участков по садоводству в Семее не предполагается", - пояснил архитектор.

В Общественном совете Абайской области считают, что жителей дачных массивов нужно оставить в покое и дать им возможность и дальше обживать свои участки. По мнению представителей совета, данный прецедент сравним с той порой из начала 2000-х годов, когда в Семее меняли назначение земель в центре города и отдавали частному бизнесу под развитие предпринимательства. В результате это породило "щелевое строительство".

"В первые годы независимости президент страны обратился к людям с просьбой обзаводиться дачами, улучшать продовольственную ситуацию в трудные для страны времена. Люди выполнили эту рекомендацию. Примерно в это же время архитекторы и первые руководители Семея допустили незаконную застройку города. Было возведено большое количество незаконных сооружений, в частности, на проспекте Шакарима. Все знают, о чём идёт речь. Но эти незаконные здания не трогают. Власти лишь разводили руками и говорили, что это было в прошлом, что нельзя отобрать у бизнеса их сооружения, хоть и построенные незаконно. Значит, можно использовать этот прецедент и по отношению к дачникам. Если они двадцать лет назад выполнили просьбу руководства страны и заселились на дачи, то давайте оставим этих добропорядочных граждан в покое", - призвали в общественном совете области Абай.

С момента образования новой административной единицы Абайская область гремит на всю страну беспокойными инфоповодами. В Общественном совете считают, что имидж региона из-за этого регулярно страдает, и молодой области нужно грамотно решать социальные вопросы, обдуманно обходя острые углы.

По информации активистов, проживающих на дачных массивах, сейчас они составляют свои предложения для внесения их в генеральный план. В ближайшие дни они представят свои идеи главе города.

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