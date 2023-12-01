Мы стали первой страной в регионе, принявшей Стратегию углеродной нейтральности - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление на Всемирном климатическом саммите в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за председательство на COP28. Сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата. Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня.