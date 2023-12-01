Мы стали первой страной в регионе, принявшей Стратегию углеродной нейтральности - Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление на Всемирном климатическом саммите в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за председательство на COP28. Сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата. Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны", - сказал президент Казахстана.
Он отметил, что постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня.
"Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений. Мы стали первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года. Новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зелёных технологий практически в каждом секторе национальной экономики. Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зелёного" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнёрами, чтобы раскрыть данный потенциал. Являясь ведущим экспортёром урана, обеспечивающим 43 процента мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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