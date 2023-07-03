"Мы предупреждали акиматы" - депутат о нашествии саранчи

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Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров заявил, что предупреждал ответственных чиновников о нашествии саранчи на поля с урожаем. По его словам, еще месяц назад парламентарии пытались обратить внимание на то, что меры по профилактике проблемы не ведутся, но в акимате их заверили, что все под контролем, передает BaigeNews.kz.

Ходжаназаров сообщил, что ежегодно происходит миграция саранчи из Актобе в Костанайскую область.

"Эта работа должна была проводиться фитосанитарной службой, которая провалила свою работу. Сейчас из-за этого страдают сельхозники. Сейчас очень сложно сделать какие-либо оценки. Когда закончится лёт саранчи, станут понятны масштабы потерь. Мы предполагаем, что речь идет о сотнях тысяч гектаров, которые повреждены. Если говорить о самом урожае, сотни тысяч тонн зерна мы потеряем", - сказал он.

Также спикер сделал акцент на то, что представители Минсельхоза должны активизироваться, выезжать на места, контролировать ситуацию.