"Мы ответственны перед всей планетой": общественники призывают прекратить истребление сайги

В Казахстане с четкой целью в сотни тысяч - отстартовал процесс легального отстрела сайгаков. Сразу же во всемирной сети появились ужасающие кадры того, как с "побоища" вывозят горы туш животных, разбросанные внутренности по степи, мертвые тела краснокнижных антилоп в реке Караозен.

Сайгаки являются ровесниками мамонтов, 90% этого редчайшего вида животных водится фактически только на территории Казахстана. Пережившие восемь падежей, и еще несколько лет назад считавшиеся вымирающим видом - для одних могут быть национальной гордостью, для других - причиной вытоптанных пастбищ. По мнению министерства экологии и минсельхоза, их популяция достигла критических цифр, и дикие животные вредят сельскому хозяйству. О регуляции численности сайгаков говорили на протяжении последних трех лет, но начали ее реализацию без лишнего шума и обсуждений. Буквально утирая слезы, многие казахстанские ученые и зоозащитники уже сейчас бьют тревогу по поводу фактического сохранения популяции диких антилоп. Они уверены, что научного обоснования к уменьшению их численности - нет. Мало того, тот способ, какой был выбран для осуществления искусственной "регуляции" парнокопытных - гуманным назвать сложно. Кому это выгодно и к чему могут привести эти действия, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

НЕпростая математика

Счет идет на миллионы. Вся эта история началась с простой математики. По результатам весеннего авиаучёта численность сайги достигла 1,9 млн особей. По прогнозам, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 миллиона особей. Именно такие цифры озвучил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким на брифинге в СЦК в сентябре этого года. Уже тогда говорили о том, что сайга наносит непоправимый ущерб сельскому хозяйству Казахстана. Таким образом, начинали подготавливать "почву" к тому, что принудительная регуляция редкого вида животных неминуема.

Нужно отметить, что подсчет сайги можно производить тремя способами. Первый способ называют исследованием места окота. Это наземная работа с молодняком сайгаков, которых метят, измеряют, а затем вносят в регистр численности. У нас этим занимается Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана. И этот принцип считается самым точным. Второй метод - наземный мониторинг. Наблюдение и подсчет ведется уже на транспорте. Третий способ - авиаучёт, самый быстрый и неточный, как считает экоэксперт Злата Удовиченко. Дело в том, что подсчет ведется на определенном участке, а затем конечную численность высчитывают по специальной формуле - так называемый метод экстраполяции. Бибигуль Сарсенова, кандидат биологических наук, организатор первого питомника по содержанию и разведению сайгаков в Казахстане, в 2014 году принимала участие в таком авиаучёте.

"На сегодняшний день, это основной метод, которым проводится учёт животных. Дело в том, что именно у сайги очень сложно определить численность. Эти животные не подпускают человека ближе, чем на 500 метров. Наблюдать за ними возможно только в специальных питомниках. Поэтому число популяции вынуждены высчитывать по специальной формуле. И авиаучёт позволяет сделать только приблизительный подсчет особей", - говорит Бибигуль Сарсенова.

Экоэксперт Злата Удовиченко, скептически смотрит на озвученные 2,6 миллионов особей сайги. В доказательство приводит эксперимент, который провели эксперты ассоциации "Кансонар". Было взято число поголовья за 2012 год и смоделирована идеальная ситуация: отсутствие болезней, благоприятные погодные условия, хорошая рождаемость. В результате, к 2023 году количество сайги должно было увеличиться не больше, чем в 3 - 4 раза. А исходя из официальных данных, поголовье приумножилось в 26 раз. При этом логично понимать, что идеальных условий в природе - не существует, считает зоозащитница

"Вопрос в том, насколько верны цифры авиаучета? У меня они вызывают большие сомнения. Во-первых, сайга — это животное мигрирующее и оно постоянно перемещается. Тем более, когда они видят самолет, который летит низко, животные начинают убегать, перебегать с место на место. Я знаю, что используются схемы, карты, которые они накладывают, пересчитывают и потом получается итоговая цифра. Но этот подсчёт ведётся буквально вручную. Второе, меня смущает то, что эта процедура учета финансируется исключительно из средств госбюджета, занимается этим по сути подвластная организация", - говорит Злата Удовиченко.

"Акция спасения" пастбищ

На сайге есть клеймо "вредители". В негодовании оказались казахстанские фермеры. По мнению сельхозников, краснокнижные антилопы вытоптали до 120 тысяч гектаров посевов, 247 тысяч сенокосных и 882 тысячи пастбищных угодий. Взбунтовались фермеры сразу пяти областей: Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской. Как компенсацию за "сайгачье вредительство" потребовали ни много, ни мало 12 млрд. тенге. Бибигуль Сарсенова, была из тех специалистов и ученых, кого позвали осмотреть место преступления рогачей.

"Это было в мае, очень холодно и растения не поднимались именно из-за низкой температуры воздуха. Фермеры показывали свои пастбища и были убеждены, что именно из-за сайги ничего не растет. А я прямо там, на небольшом участке показываю 10 видов растений, которые пробивались. Я была убеждена, что причина - в холодной земле и растения не могут подняться. Поэтому это неверно, что все свои беды сельхозники сваливают на сайгаков", - уверена Бибигуль Сарсенова.

К слову, о вытоптанных пастбищах - именно казахстанские исследователи сайгаков в своих научных трудах, описывают специальную форму копыт этих животных. Строение копыт сайгаков устроено так, что они не вытаптывают, а наоборот взрыхляют почву, в отличии, например, от овец. С этим утверждением согласна и кандидат биологических наук Бибигуль Сарсенова.

"На той встрече, были и другие фермеры, которые в один голос говорили, что там, где проходила сайга - улучшался травостой. На самом деле, просто логически подумайте, эти животные ровесники мамонтов, существуют миллионы лет и если бы они вредили почве или подъедали траву под корень, они бы просто вымерли из-за голода. Потому что территории миграции этих животных одни и те же. Да, есть такое понятие как "родильные дома". Место, где они в определенный период могут скапливаться тысячами и подъедать траву под корень. Например, в Западно-Казахстанской области у нас где-то 3-4 участка, где это происходит. Но в принципе, сайга — это кочевники. Перемещаясь, они поедают только верхнюю часть растений, всегда оставляя 5-10 сантиметров",- говорит ученый.

Обсуждения не будет

Окончательное решение о принудительной регуляции сайги можно было назвать "молниеносным". Злата Удовиченко недоумевает, почему в июле 2022 года экс-министру экологии Сериккали Брекешеву сделали выговор за изъятие из природы 80 тыс особей сайги, а сейчас, когда цифра в разы увеличилась, все молчат.

"В этом году уже говорят об изъятии только в нашей западно-казахстанской популяции 226 тысяч голов сайги. Причем за этот период рогачей дополнительно никто не изучал. Больше информации о сайге за это время не было. Значит, человек получил выговор за 80 тысяч, а теперь решили изымать 226 тысяч. Между этими моментами не произошло ничего нового. Дело в том, что в вопросе изучения сайги требуется много времени: не месяц и даже не год. Ученые говорят о сроке от 3 до 5 лет. По поводу принятого решения наших властей, то грифа "секретно" не было, но информацию давали об этом неохотно и в ограниченном количестве. Стало понятно, что сайгу будут просто убивать. Я думаю, в этом состоял весь план. На мой взгляд, все остальные возможности по уменьшению популяции обсуждали только для галочки", - уверена Злата Удовиченко.

С поля боя

Как только прозвучали первые выстрелы, в Сети стали появляться кадры с убитыми животными: в прямом смысле снимали горы туш сайгаков, разбросанные по степи внутренности животных. Появилась информация, что жители Казалтовки обнаружили множество мертвых диких антилоп в реке Караозен. По последним данным, только в западно-казахстанской области уже было отстрелено почти 2000 голов, из них около 800 животных убито в коралях.

Промысловый отстрел животных в Казахстане - явление не новое. Проводить его начали с 70-х годов. По словам Бибигуль Сарсенова, многие способы отстрела устарели и могут не подойти для сайги. Обычно используют ночной отстрел и коралевый метод. Корали - это расставленные сетки, в которые загоняются животные и потом выборочно отстреливаются. Но, Бибигуль Сарсенова настаивает на том, что корали могут нанести огромный вред и покалечить тех сайгаков, которые не предназначены для истребления.

"Сайгаки - животное, подверженное стрессу. Оно реагирует на малейшие звуки и минимальные движения. Были проделаны эксперименты в 60-е годы в институте зоологии в Алма-Ате, когда брали сайгу, хотели приручить, но она просто погибала. Когда их помещали в загон или клетку, они бились о стены и умирали. Представьте, что произойдет, когда в корали загонят 100 голов и закрывают сетку. Животные не будут стоять и ждать пока выведут молодняк и самки. У сайгаков очень острые рога. Страшно представить сколько в этой панике погибнет и искалечится животных. Кораллевый метод хорошо применяем для северных оленей, но не для сайги", - отмечает Бибигуль Сарсенова.

На ночной отстрел скептически смотрят и многие зоозащитники, потому что никто не гарантирует ликвидацию именно тех, кого нужно и можно. Открытым остается и вопрос контроля отстрела.

"Официально нам всем говорят, что контроль ведется. Но только постфактум. Тем, что, стреляют в ночное время - усложняют ситуацию. Ведь только специалист может отличить, кто перед тобой - самка или сеголетка. Они стреляют всех подряд и потом считают сколько убили. Это большая проблема, потому что наступит момент, когда придут к финальным цифрам и никто не гарантирует, что убьют на десятки или на сотни сеголеток, самок или самцов больше, чем запланировано. Просто потому, что в потемках они не смогут их отличить от других. Трагедия состоит еще и в том, что сеголетки - молодые самочки, но они уже считаются половозрелыми. Я понимаю, что сейчас буду очеловечивать, но им всего полгода, фактически это дети", - говорит утирая слезы Злата Удовиченко.

Между тем мясо сайги уже поступило в продажу. Общество разделилось на два лагеря: одни говорят, что мясо дикой антилопы еще в советское время можно было купить в магазине, другие - называют все это кощунством. Кстати, именно во времена союза, когда мякоть сайги можно было приготовить на обед, мировая популяция рогачей сократилась более чем на 90% и сайгаки перешли в категорию "критически угрожаемого вида". Все это произошло всего за 10 лет. Этот показатель вошел в историю, как самое резкое снижение численности млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в мире. Сомнительное достижение, уверяют зооактивисты. Теперь, главное не побить следующий рекорд по истреблению сайги.

"В феврале начнется гон. В этот период погибают до 60% самцов, потому что они истощены: не едят неделями. При этом, за самку бьются самые сильные, и, как правило, уже к следующему сезону этих самцов не будет. То есть останутся слабые животные. И это для популяции тоже очень важно. Возникает вопрос, сколько сейчас реально отстрелят самцов? Как это отразится на природе? Никто не знает, потому что никто это не просчитывал! Никто не знает, чем это все закончится!", считает Злата Удовиченко.

Видео лежащих мертвых животных на полях, экоэксперт объясняет тем, что изначально преследовались иные цели. А казахстанские фермеры стали хорошим предлогом, чтобы начать охоту за сайгой.

"Мясо продают. Но судя по тому, какое количество туш сайги валяется в чистом поле или просто выброшено, как раз говорит о том, что это был не принципиально важный момент для их убоя. Моя теория состоит в том, что вся эта затея была "продавлена" не столько сельхозпроизводителями, сколько другими людьми. На мой взгляд, это лоббирование интересов тех, кто делает деньги на продаже рогов сайги. До этого момента это было нелегально, сейчас есть прекрасная возможность сделать все в рамках закона. Какое-то время дериваты будут хранить на складах, потому что мы не имеем права импортировать и продавать. Ни одна страна мира у нас сейчас их не купит. Дело в том, что Казахстан когда-то подписал Конвенцию о сохранении диких мигрирующих животных и теперь наша страна будет вынуждена выйти из числа стран, подписавших этот международный документ", - говорит Злата Удовиченко.

Юридический нонсенс

Сайга - охраняемое животное в мире. Она занесена в Красную книгу СИТЭС. То есть, по конвенции сайга находится в категории "критически угрожаемого вида". Это значит ее нельзя стрелять, брать их дериваты, шкуры, мясо. В 2021 году сайга была внесена в список Красной книги России. Там она находится под защитой и по сей день. Удивительно то, что в Казахстане сайга имеет статус охотничьего вида. Но до конца 2023 года действует мораторий. То, что начали отстрел сайги в период действующего моратория, весьма странно, считает Злата Удовиченко.

"То, что сейчас сайгу начали уничтожать, само по себе очень странно. Когда я задала такой вопрос начальнику нашей местной территориальной инспекции, который должен следить за исполнением законов в отношении животных, ответ был следующим: так как мораторий был объявлен Министерством экологии, а приказ о регулировании тоже пришел из Министерства экологии, то этот приказ о начале регулирования численности сайги автоматически отменяет мораторий. Насколько правильно это заявление, в рамках закона необходимо проверить. Но здесь есть какой-то юридический парадокс", говорит Злата Удовиченко.

Все мы одной крови

Стоит заметить, что на защиту сайгаков встали и обычные казахстанцы. Жительница Уральска Анаргуль Амир - стойкий боец и один из ярых защитников редкой сайги в Казахстане, собирает научные данные, ищет выход на международные организации и неумолимо просит прекращения, по ее словам, настоящего истребления редких животных. Казахстанка считает, что только глава государства решит эту проблему.

"Мы встречались с общественниками и поднимали вопрос как можно прекратить убийства животных, мы обращались за помощью к юристам. И все в один голос говорят, что проблему сайгаков может решить только президент нашей страны. Я считаю, что просто необходимо наложить повторный мораторий. Министерство сельского хозяйства обставило все так, как будто в их неурожае виновата сайга. Но так ли это на самом деле?", - спрашивает Анаргуль.

Она не спит ночами и строчит петиции и открытые письма чиновникам всех мастей. По словам девушки, гордость казахского народа может сгинуть из-за халатности и желания наживы.

"Во-первых, сейчас фермеры всеми возможными способами хотят получить с бюджета страны 12 миллиардов тенге, чтобы погасить якобы то, что сайгаки сделали. Но главная цель, я считаю, это дериваты. Один рог сайги оценивается в Китае в 10 тысяч долларов. Кто будет сейчас контролировать, если дериваты не будут вывозить на продажу? А ведь это священное для казахов животное", - говорит Анаргуль Амир.

Это их земля

Большинство ученых, которые ведут многолетние исследования сайги, уверены, что искусственная регуляция популяции без изучения и методического подхода может привести к ее полному исчезновению. То, что численность сайгаков увеличилась, еще не значит, что она не уменьшится естественным отбором, уверяют специалисты.

"Никто не даёт гарантии, что весной не будет вспышки какого-нибудь инфекционного заболевания и "ляжет" целое поголовье сайгаков, как это случалось не раз. Это произошло 1984, затем в 2011 и 2015 годы. На территории Западно-Казахстанской области в 2011 году погибло почти 12 тысяч голов. В степи лежали горы туш мертвых животных. Где гарантии, что это не произойдет вновь?", - говорит Бибигуль Сарсенова.

Противоборство за территории между казахстанскими фермерами и сайгой - проблема не одного года. Ученые заявляют, что скопление краснокнижных антилоп в определенных областях Казахстана - следствие деятельности человека. У этих животных генетически заложено, где им обитать, кормиться и размножаться. А с развитием инфраструктуры они вынуждены тесниться на определённых клочках земли, говорят специалисты. Фермеры забирают им пастбища, насиженные многими тысячелетиями.

"Сайгаки как птицы, они постоянно мигрируют. Они не находятся на одном месте долго. Поэтому в том, что они заходят на пастбищные угодья нет ничего страшного. Существует много фактов и фотографий, когда сайга пасется на одном пастбище с домашним скотом. Домашние животные для них не являются стрессом. Главной угрозой для них является человек с ружьем или тот же транспорт, которого они боятся", - говорит кандидат биологических наук Бибигуль Сарсенова.

По словам специалистов, необходимо рассматривать все в комплексе. Климатические изменения и как следствие нехватка воды, тоже способствуют тому, что сайга подходит к населенным пунктам.

"Самая большая проблема, из-за которой сейчас сайга приходит к местам обитания людей и домашних животных — это безводие. Сейчас человек делает все, чтобы последствия глобального потепления были еще сильнее. Из-за этого высыхают русла рек, происходит опустынивание, исчезают источники воды, которых сайге не хватает. Почему об этом никто не говорит, что необходимо бороться с неправильным водопотреблением? По большому счёту, сейчас сайга расхлёбывает те ошибки, которые когда-то сделали люди. Например, раздали земли, где находятся пути её миграции. Сайга, которая здесь живет миллионы лет не виновата в том, что наше государство теперь больше не хочет ее защищать. Только вдумайтесь, 90% диких антилоп находится у нас. Понимаете, что мы ответственны перед всей планетой? То животное, которое в некоторых странах ценится на вес золота, у нас из него сделают консерву", - заключает Злата Удовиченко.

Фото из архива Б.Сарсеновой.