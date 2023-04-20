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"Мы - оптимисты". 24 дома строят пострадавшим от паводков в Актюбинской области
В селе Кобда Актюбинской области в эти дни ведётся строительство 24 домов для пострадавших при паводке семей. Жилые строения возводятся на окраине населённого пункта: место выбрано не случайно. Местные власти считают, что вода туда не доберётся, так как дома будут находиться на возвышенности, в отдалённости от реки Кобда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Среди тех, кто ждёт переезда в новый дом 70-летняя Назифа Алдрабекова. В прошлом педагог с 40-летним стажем работы в эти дни вместе с супругом живут у родственников. Находиться внутри дома, который оценщики признали аварийным небезопасно, но другого жилья у пенсионеров нет, поэтому пока приходится ютиться у родных.
"Мы люди-оптимисты, хоть нам и по 70 лет".
Дом Назифы Алдрабековой в котором она живёт вместе с супругом Жанабаем был построен из саманного кирпича в 60-х годах. После того как районный центр затопило паводковыми водами, в нём в непригодность пришло практически всё: бытовая техника, ковры, диваны, книги. Из уцелевшего после потопа осталась разве что посуда. По словам женщины после паводка многим сельчанам помогали как морально, так и материально. В первую очередь помогли волонтёры, они привезли продукты питания: макароны, масло, картофель, муку, одеяла и тёплые вещи, а также обувь. Ведь многие покинули свои дома в спешке, некоторые не успели взять даже документов. Не осталась в стороне и местная власть, чиновники одними из первых приехали в село после случившегося.
"Ощущается помощь. Аким области нам раздал сертификаты, собрали большое собрание в актовом зале районного акимата. И нам дали сертификаты в сумме 500 тысяч тенге. Новый дом обещали в течение двух месяцев построить. В районе новостройки, значит, туда не проникает вода, как они объяснили нам, где-то в пределах 24 дома, построят шатрового типа дом на 100 квадратных метров. Ждём дом с участком 10 соток земли. Нам представляется дом с землёй, и тот дом переходит в нашу собственность. Мы этим довольны, нас это устраивает", - говорит Назифа Алдрабекова.
Помощи от властей ждёт и соседка женщины, Ольга Красильникова. Её дом выстоял перед большой водой. В нём хоть появились трещины, жилье признано пригодным для проживания. Семья Красильниковых также получила сертификат на 500 тысяч тенге помощи, также была оказана спонсорская помощь в размере 200 тысяч тенге. А помощи жительница села Кобда ждёт в виде цемента. Им она намерена облицевать дом снаружи, так как неизвестно какой будет следующая весна, говорит она.
"Одной из первых затопило нашу улицу. Мы даже не ожидали. Ни один год такого потопа не было. Сидели дома и пили чай спокойно, и вдруг в комнате пошла вода со всех сторон. Потом нас забрали в спортивный комплекс, там мы пробыли две недели. За это время мы не могли вообще зайти в дом, вокруг стояла вода", - вспоминает те дни Ольга.
Село Кобда Актюбинской области паводковыми водами затопило 14 марта. 101 жилой дом и два частных объекта оказались под водой. Разрушенными стихией признаны 24 дома, для их владельцев на сегодня и строятся новые жилища за счёт областного бюджета. На каждый дом в среднем понадобится около 20 миллионов тенге. По срокам местная власть намерена завершить строительство первого июня, для работ привлечено пять подрядных организаций.
Число домов, которые разрушило водой, может увеличиться, так как на сегодня вода в реке Кобда по-прежнему на высоком уровне и под водой остаются около 10 жилых строений. Пройти к ним ближе не представляется возможным, определить ущерб тоже. На сегодня в районе сохраняется режим ЧС местного масштаба, который был объявлен на следующий день после паводка. Его снимут после того, как будет озвучена сумма ущерба.
Также людям, по словам акима района Болата Кулова будет выплачена компенсация жителям тех домов, где нужно будет провести восстановительные работы. По планам местных властей компенсацию людям начнут выплачивать со следующей недели. Ожидается, что денежную помощь окажут тем, у кого в непригодность пришли гаражи, сараи, летние кухни, техника и мебель.
Помимо Кобдинского района в регионе паводком были затоплены 11 домов в селе Каратал Уилского района. По подсчётам местных властей сумма ущерба составила 31 миллион тенге. В среднем за каждое разрушенное жилое строение сельчане получат по три миллиона тенге. Эти деньги будут использованы ими для восстановления жилья, планируется что деньги выплатят в течение этого месяца из районного бюджета.
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