"Мы ни с кем не связаны": Собчак пояснила свое появление на суде по делу Бишимбаева

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак прокомментировала свое появление в зале суда по делу Куандыка Бишимбаева, в суде по делу Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня казахстанские и российские СМИ стали писать про моё "привилегированное" положение на суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым. Мол, что мы сидели на заседании на местах для защиты, а остальные журналисты стояли. Друзья, мы давно занимаемся этой темой — с первого дня пишем про убийство Салтанат", – написала Собчак в принадлежащем ей Telegram-канале "Кровавая барыня".

По её словам, они снимают про суд историю и освещают процесс как независимые журналисты.

"Мы ни с кем не связаны. Нас не приглашала в суд ни одна из сторон – защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем", – отметила Собчак.