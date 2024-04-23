"Мы ни с кем не связаны": Собчак пояснила свое появление на суде по делу Бишимбаева
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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак прокомментировала свое появление в зале суда по делу Куандыка Бишимбаева, в суде по делу Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня казахстанские и российские СМИ стали писать про моё "привилегированное" положение на суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым. Мол, что мы сидели на заседании на местах для защиты, а остальные журналисты стояли. Друзья, мы давно занимаемся этой темой — с первого дня пишем про убийство Салтанат", – написала Собчак в принадлежащем ей Telegram-канале "Кровавая барыня".
По её словам, они снимают про суд историю и освещают процесс как независимые журналисты.
"Мы ни с кем не связаны. Нас не приглашала в суд ни одна из сторон – защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем", – отметила Собчак.
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