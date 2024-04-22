О привелегиях для Собчак в суде Астаны высказалась Балаева

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах мажилиса высказалась об участии Ксении Собчак в суде по делу Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались у главы ведомства о том, знала ли она о планах российской журналистки принять участие в суде, и почему "гостья" получила привилегии сидеть в зале заседания, тогда как казахстанские СМИ могут только стоя слушать процесс.