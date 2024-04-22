  • 22 Апреля, 19:42
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О привелегиях для Собчак в суде Астаны высказалась Балаева

Сегодня, 18:48
АВТОР
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Верховный суд Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: Верховный суд

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах мажилиса высказалась об участии Ксении Собчак в суде по делу Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz

Журналисты поинтересовались у главы ведомства о том, знала ли она о планах российской журналистки принять участие в суде, и почему "гостья" получила привилегии сидеть в зале заседания, тогда как казахстанские СМИ могут только стоя слушать процесс. 

"Буду разбираться, поскольку я сама это увидела в СМИ", - ответила Аида Балаева.

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