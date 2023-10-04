Мы не понимаем активности вокруг технологии 5G – эксперты

Эксперты в сфере информационных технологий недоумевают, зачем Казахстану технологии 5G, если ещё не исчерпаны возможности текущих технологий, передаёт BaigeNews.kz.

Международный эксперт в области IT и информационной безопасности Арман Абдрасилов задаётся вопросом, для чего Казахстану 5G. Ведь пропускная способность технологии 4G позволяет пропускать скорость интернета до 1 мегабита в секунду. Это примерно в 20 раз больше, чем средняя скорость интернета в столице. Для скорости, которую предоставляют операторы связи, достаточно технологии 3G.

"Зачем нам использовать 20-мегабитный канал, если у нас 10-мегабитный интернет. Более того, у нас есть белые пятна, где просто нет интернета. Поэтому в первую очередь надо обеспечить полное покрытие однородной связью. После этого идти к повышению скорости. Сейчас же мы стремимся к повышению скорости в определенных точках, а однородность покрытия мы не обеспечиваем. 5G – это просто некий PR ход, которые нам не нужен. Мы не исчерпали возможности текущих технологий и не исчерпаем в ближайшие три года", - считает эксперт.

Руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи МЦРИАП Олжас Кабенов, отвечая на вопрос, отметил, что внедрение 5G не отменяет предыдущих технологий.

"Мы не отказываемся от 4G. Мы его развиваем. Где, нет никаких технологий, там будут внедряться LTE-технологии. 5G – это новые технологии, возможности для внедрения новых технологий, обработки больших данных. Когда внедрялась технология 4G, она тоже не нужна была. Хватало той скорости, которую предоставлял 3G. Не было такой потребности в интернете, услугах. После того, как появилась технология 4G, начала развиваться цифровизация, мобильные банки, начали появляться новые контенты – инстаграм, тик-ток. Это всё благодаря появлению технологии 4G и её своевременному внедрению. Также будет и с 5G", - ответил представитель МЦРИАП.

Мажилисмен Екатерина Смышляева в свою очередь отмечает, что сегодня 5G – это требование времени.