Мы не можем объявить ЧС - аким Туркестанской области о замёрзшем урожае

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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды прокомментировал новость о том, что небывалые морозы погубили тонны урожая на юге Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, пострадало более 33 гектаров выращенных в теплицах овощей.

"Вы знаете, что наступили аномальные холода. В последние 50 лет не было таких холодов в южных регионах. В соответствии с этим резко вырос спрос на уголь. Теперь по теплицам, мы говорим, что пострадало 43 га. Выяснилось, что 33 га, которые пострадали - это фермерские теплицы, самодельные, без документов, их повалило, но там не было посажено саженцев. Они стояли пустыми. Снега навалило и они упали под нагрузкой. Теперь 3,7 га - высажены саженцы, клубника, томаты, огурцы. Мы с ними разговариваем. Мы хотим продлить им кредитные линии, у кого они есть. Дополнительно им помочь хотим. Мы не можем объявить ЧС", - сказал Сатыбалды.

Еще одна причина замерзания - поломка котельной:

"Остальные 6,7 га, если не ошибаюсь, это производственные теплицы. Там не связано со снегом, там они стоят, всё нормально, единственная у них проблема связана с котельной. Произошла поломка котельной, и труба в воде замерзала, и она вышла из строя, из-за этого пострадали там саженцы".

Напомним, в Шымкенте и Туркестанской области тепличники массово жаловались на нехватку угля и его плохое качество. Расходы принёс предпринимателям и снег, под его тяжестью теплицы сломались,молодые побеги замерзли.