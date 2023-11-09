Мы не должны конкурировать с Россией на внутреннем рынке ЕАЭС – президент Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану и России нужно объединить усилия для обеспечения своих фермеров минеральными удобрениями и выхода на внешние рынки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Выступая в режиме видеоконференции перед участниками XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным направлением отношений двух стран является развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК.
"Казахстан начал реформу в сфере науки. В рамках триединой системы образование – наука – производство с усилением роли исследовательских университетов. Нам можно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Одной из стратегических задач является обеспечение собственными семенами. Нужно самокритично признать: по таким основным культурам как картофель, сахарная свёкла доля отечественной селекции в Казахстане не достигает и 10%. Сложившееся положение дел нужно срочно исправлять. В этой связи в Казахстане разрабатывается комплексный план по развитию селекции семеноводства до 2028", - сообщил он.
Глава государства подчеркнул, что существенной проблемой для нашей страны является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве.
"В Казахстане вносится лишь 25% от научно обоснованной потребности, в то время как в России – практически в три раза больше. Как следствие, по большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных державах", - отметил он.
Токаев добавил, что Россия – один из крупнейших экспортёров органических удобрений в мире. И в связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий.
"Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для наших фермеров и выхода на внешние рынки. И хороший пример существует - это строительство в Казахстане совместно с Уралхимом завода по производству минеральных удобрений мощностью четыре миллиона тонн. Важно, чтобы химическая промышленность в полном объёме и доступной цене обеспечивала аграриев наших стран качественными удобрениями. Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций", - заключил президент.
Самое читаемое
- 148 млн тенге украли при строительстве парка в Жамбылской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области
- Убил, а потом изнасиловал бывшую девушку житель Костанайской области
- Тысячи жителей Туркестанской области переплачивали за товарный газ
- В Турции случайно обнаружили подземный город