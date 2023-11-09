Мы не должны конкурировать с Россией на внутреннем рынке ЕАЭС – президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану и России нужно объединить усилия для обеспечения своих фермеров минеральными удобрениями и выхода на внешние рынки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Выступая в режиме видеоконференции перед участниками XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным направлением отношений двух стран является развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК.

"Казахстан начал реформу в сфере науки. В рамках триединой системы образование – наука – производство с усилением роли исследовательских университетов. Нам можно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Одной из стратегических задач является обеспечение собственными семенами. Нужно самокритично признать: по таким основным культурам как картофель, сахарная свёкла доля отечественной селекции в Казахстане не достигает и 10%. Сложившееся положение дел нужно срочно исправлять. В этой связи в Казахстане разрабатывается комплексный план по развитию селекции семеноводства до 2028", - сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что существенной проблемой для нашей страны является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве.

"В Казахстане вносится лишь 25% от научно обоснованной потребности, в то время как в России – практически в три раза больше. Как следствие, по большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных державах", - отметил он.

Токаев добавил, что Россия – один из крупнейших экспортёров органических удобрений в мире. И в связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий.