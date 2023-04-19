Мы либо повысим тарифы, либо останемся без инфраструктуры — президент

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Касым-Жомарт Токаев назвал "провальной" работу по обеспечению теплом граждан страны этой зимой. По его словам, работу по дальнейшему развитию инфраструктуры, в первую очередь коммунальной, предстоит кардинально перестроить, передаёт BaigeNews.kz.

"Недовольство граждан этой зимой вызвала неудовлетворительная, по-сути, провальная работа по обеспечению теплом. Более половины ТЭЦ находятся в зоне риска, уровень износа в некоторых городах превысил 80 процентов", — сказал глава государства.

По его словам, средний износ тепловых сетей по стране составил около 54 процентов.

"В 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель от 75 до 92 процентов. В целях модернизации коммунальной сферы я поручал обеспечить переход на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции". В текущей ситуации правительству придётся решить "законсервированные" годами проблемы. Но другого пути нет", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что все субсидии государства уходят в экономику других стран.