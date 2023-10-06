Мы будем предлагать запрет религиозной одежды в общественных местах - Балаева

Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала заявления депутатов об изменении закона о религии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"За период с первого января до конца сентября этого года в сети выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды терроризма и религиозного экстремизма. Это говорит об усилении работы таких течений", - констатировала министр.

Она отметила, что министерство поддерживает инициативу депутатов о запрете радикальных религиозных течений в Казахстане.

"В этом направлении мы будем работать над тем, чтобы пересмотреть отдельные нормы законодательства. Здесь, конечно, вопрос понятийного аппарата, потому что в действующем законе даже нет понятия деструктивного религиозного течения. Здесь нам нужно провести работу по всем пунктам. Отдельно, конечно, потребует очень тщательного изучения мнение общественности. Я полагаю, в этом направлении эксперты, теологи нам помогут", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Когда ее попросили уточнить, будет ли министерство предлагать запрет на ношение религиозной одежды как в соседнем Узбекистане, министр ответила так:

"Однозначно. По-крайней мере, в общественных местах. Это уже практика во всем мире, поскольку это препятствует национальной безопасности, когда в общественных местах закрывают лицо", - заявила Балаева.

Министр уточнила, что поправки в законодательсво по вопросам религи начнут обсуждать в ближайшее время.