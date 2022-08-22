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  • "Мы боимся за свою жизнь". Жильцы аварийного общежития в Нур-Султане обратились к Кульгинову
instagram.com/zhaloby___astana Сегодня, 07:27
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Фото: instagram.com/zhaloby___astana

"Мы боимся за свою жизнь". Жильцы аварийного общежития в Нур-Султане обратились к Кульгинову

Жильцы аварийного общежития по адресу: Луи Пастера, 73 в Нур-Султане просят акима города Алтая Кульгинова переселить их из опасного жилья, передаёт BaigeNews.kz.

Они записали видеообращение, в котором подробно рассказали о состоянии общежития. По их словам, жить здесь опасно для жизни. Каждый день они боятся трагедии. Жильцы просят акима Нур-Султана переселить их из аварийного дома и предоставить им новое жильё.

"Общежитие в очень аварийном состоянии. Дом рушится, падает, он просто сыпется на глазах. Мы боимся за свою жизнь, за жизнь детей и других людей. У нас 57 комнат и мы опасаемся за всех жильцов. Мы бы хотели, чтобы вы пришли, посмотрели и решили нашу проблему", — сказали жильцы.

Они отметили, что неоднократно обращались к акиму, пытались попасть на приём, писали письмо, но безрезультатно. Публикацию комментируют другие жильцы общежития. Они поддерживают видеообращение и рассказывают о проблемном жилье.

"Я тоже живу здесь, придите, поддержите, оцените. В комнатах плесень, дети болеют".

"Да, это общежитие в центре города практически находится, разваливается на глазах. Бедные люди, дети".

 
 
 
 
 
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Публикация от zhaloby astana (@zhaloby___astana)

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#аварийное жилье #Нур-Султан #жилье
Сегодня, 07:27
510
Журналист

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