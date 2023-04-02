МВФ одобрил многомиллиардный кредит для Украины

Фото: сайт МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлётний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Данные фонды будут выделены в рамках общего пакета международной поддержки на сумму 115 миллиардов долларов в связи с продолжающимся уже второй год российским военным вторжением в Украину, сообщили в МВФ.

Ожидается, что это решение привлечёт крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнёров Украины, чтобы помочь решить проблему платёжного баланса страны и восстановить устойчивость её госдолга, сказано в пресс-релизе.

В заявлении МВФ также говорится, что новый механизм расширенного финансирования позволит немедленно выделить Украине около 2,7 миллиарда долларов.

Это крупнейший кредит для Украины с начала российского вторжения и первый в истории крупный пакет помощи, одобренный МВФ для страны, вовлечённой в активный военный конфликт.

Решение формализует рабочее соглашение, достигнутое с Украиной 21 марта, которое учитывает стремление страны к вступлению в Европейский Союз после окончания войны.

В свою очередь три представителя американской администрации заявили в пятницу, что о новом пакете военной помощи США на сумму 2,6 миллиарда долларов, как ожидается, будет объявлено уже в понедельник. Новый пакет, предположительно, будет включать в себя радары, противотанковые ракеты и бензовозы.