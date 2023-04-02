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МВФ одобрил многомиллиардный кредит для Украины
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлётний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Голос Америки".
Данные фонды будут выделены в рамках общего пакета международной поддержки на сумму 115 миллиардов долларов в связи с продолжающимся уже второй год российским военным вторжением в Украину, сообщили в МВФ.
Ожидается, что это решение привлечёт крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнёров Украины, чтобы помочь решить проблему платёжного баланса страны и восстановить устойчивость её госдолга, сказано в пресс-релизе.
В заявлении МВФ также говорится, что новый механизм расширенного финансирования позволит немедленно выделить Украине около 2,7 миллиарда долларов.
Это крупнейший кредит для Украины с начала российского вторжения и первый в истории крупный пакет помощи, одобренный МВФ для страны, вовлечённой в активный военный конфликт.
Решение формализует рабочее соглашение, достигнутое с Украиной 21 марта, которое учитывает стремление страны к вступлению в Европейский Союз после окончания войны.
В свою очередь три представителя американской администрации заявили в пятницу, что о новом пакете военной помощи США на сумму 2,6 миллиарда долларов, как ожидается, будет объявлено уже в понедельник. Новый пакет, предположительно, будет включать в себя радары, противотанковые ракеты и бензовозы.
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