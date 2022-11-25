МВД взяло на контроль расследование дел о нападении на редакции интернет-порталов в Казахстанее

Подробности о задержании подозреваемых в нападении на редакции казахстанских СМИ рассказал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель следственной службы сообщил, что полицией принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации.

По словам Адилова, следственным управлением департамента полиции в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС два жителя Алматы.

"Оба подозреваемых органом уголовного преследования изобличены в том, что с сентября по ноябрь воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов путём угроз, а также совершили ряд хулиганских действий, повредив имущество офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz. Кроме признательных показаний, вина задержанных подтверждается достаточными добытыми доказательствами и фактическими уликами (перевод денежных средств, видеозаписи с места преступлений, показания свидетелей, проведенные очные ставки)", — сказал Адилов.

Действия подозреваемых квалифицированы по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 293 ("Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, неоднократно"), части 2 статьи 158 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста"), статьи 115 ("Угроза") УК РК.

Принимаются меры по установлению организаторов и соучастников преступлений.

Расследование преступлений находится на контроле министерства внутренних дел.