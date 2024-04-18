LIVE LIVE
LIVE
  • 18 Апреля, 11:54
  • BAIGENEWS

МВД возбудило уголовные дела по факту смерти и пропажи людей во время паводков

Сегодня, 11:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС области Абай Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
79
Фото: ДЧС области Абай

В МВД возбудили 7 уголовных дел по факту пропажи людей без вести во время паводков. Также уголовные дела возбуждены по факту смерти людей. Об этом в кулуарах сената сообщил вице-министр внутренних дел Марат Кожаев, передает BaigeNews.kz.

Марат Кожаев подтвердил, что были случаи смерти людей во время паводков.

"В Абайской области два человека пропали, в Атырауской области. Часть тел найдена. В Абайской области продолжаются поисковые мероприятия. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Следствие проводит необходимые процессуальные мероприятия, по результатам которых будет ясно, как это произошло, причины, условия, способствующие этому, есть ли виновность кого-либо в этих происшествиях", - добавил он.

Самое читаемое

Наверх