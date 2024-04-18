МВД возбудило уголовные дела по факту смерти и пропажи людей во время паводков

В МВД возбудили 7 уголовных дел по факту пропажи людей без вести во время паводков. Также уголовные дела возбуждены по факту смерти людей. Об этом в кулуарах сената сообщил вице-министр внутренних дел Марат Кожаев, передает BaigeNews.kz.

Марат Кожаев подтвердил, что были случаи смерти людей во время паводков.