МВД пресекло деятельность преступных группировок в трёх городах Казахстана
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Организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и городе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В городах Алматы и Семей задержаны алматинцы, которые занимались сбытом наркотических средств каннабисной группы.
"Реализация гашиша и марихуаны осуществлялась по приложению Telegram путем закладок. Организатор группировки создал чат, где размещалась информация о стоимости гашиша и различных сортов марихуаны. Остальные участники согласно распределенным преступным ролям незаконно хранили и расфасовывали наркотики на дозы, перевозили и размещали их в тайниковых закладках на территории Алматы и Семея. Участники преступной группы арестованы, организатор объявлен в розыск. Всего изъято более килограмма гашиша", - сообщили в полиции.
Также в Уральске задержана еще одна преступная группировка, которая также занималась сбытом наркотиков каннабисной группы.
"У подозреваемых изъято 540 гр. гашиша. Организатором группировки в мессенджере Telegram был создан интернет-магазин и обеспечивалось руководство по наркосбыту. Он осуществлялся бесконтактным способом через администратора интернет-магазина и наемных закладчиков", - говорится в сообщении.
Всего с начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД ликвидировано 20 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков, где изъято 129 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и 390 кг прекурсоров, а также 12 фитолабораторий, в которых изъято 34,5 кг наркотиков каннабисной группы. За этот же период полицией пресечена деятельность шести организованных преступных групп, в том числе двух транснациональных.
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