МВД: Девять человек вывели из избирательных участков за неподобающее поведение

Фото: телеканал Qazaqstan

Девять человек вывели из избирательных участков по разным причинам. Об этом в ходе онлайнөмарафона рассказал председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передаёт Baigenews.kz.

"Ситуация на избирательных участках стабильная. Согласно актам председателей комиссии, произошли незначительные события, которые были своевременно разрешены. Девять человек были исключены из избирательных участков из-за неуместного поведения по разным причинам", - сообщил Кайсар Султанбаев.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин сообщил о надзоре за законностью избирательного процесса. По его словам, в результате мониторинга было зафиксировано девять фактов нарушения законодательства о выборах.

"Они имели место в Алматинской, Жетысуйской, Жамбылской областях и Северо-Казахстанской области. Нарушения связаны с тем, что члены комиссии позволяли гражданам голосовать за других людей. То есть, на выборных участках в районах членами комиссии по просьбе избирателей допущена выдача бюллетеня для голосования за родственников. Это нарушение требований о равном избирательном праве", - сказал Саргазин.

Он отметил, что все члены комиссии, выдавшие их, были сразу же отстранены от работы на участках. Местными прокурорами принимаются меры для привлечения их к административной ответственности.

Кроме того, с начала процедуры голосования в Генпрокуратуру поступило 32 заявления о возможных нарушениях.